Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эксперты зафиксировали всплеск мошеннических звонков от роботов в РФ

Эксперты зафиксировали всплеск мошеннических звонков от роботов в РФ
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В России осенью 2021 года по сравнению с январем-февралем в 35 раз возросло количество роботизированных мошеннических звонков якобы от финансовых организаций, сообщил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"Количество таких звонков растет, этот тренд зародился в 2020 году, в 2021-м он продолжается. Вам звонит робот и говорит "вы взяли кредит", "вы совершили какую-то транзакцию", "скажите "да", если это были вы", "скажите " нет", и вам ответит оператор". И начинается развод", - рассказал Голованов на онлайн-мероприятии компании "Смени пароль".

При этом, по его словам, для более правдоподобной имитации банка пользователя переключают от одного оператора к другому, чтобы создать видимость крупной организации. Цель таких звонков - выманить деньги и платежные данные абонентов, а использование роботов позволяет злоумышленникам автоматизировать процессы и "охватить" больше потенциальных жертв, считают в "Лаборатории Касперского".

В РоссииРоботы на службе у социальной инженерии - новый этап развития кибермошенничества. ОбзорЧитать подробнее

В свою очередь, главный технологический эксперт компании Александр Гостев напомнил о другом виде мошенничества, когда злоумышленники могут звонить жертвам с целью получить записи их голоса, чтобы позже использовать биометрию для подтверждения банковских операций. По его словам, такая схема вполне реальна.

"Действительно, когда вам мошенник или робот названивает и вас подталкивают ответить каким-то определенным словом или фразой, ни в коем случае так не поступайте", - призвал Гостев.

При этом, по данным "Лаборатории Касперского", среднесуточная посещаемость мошеннических сайтов упала и вернулась к допандемийным показателям 2019 года. "Но если посмотреть, сколько людей ведется, то атаки очень тарегтированны и связаны тесно с телефонным мошенничеством: когда звонит мошенник, знает твое имя, фамилию, банк и так далее, соответственно, эта история получается персонализированной", - добавил Голованов.

Всего в 2021 году программы "Лаборатория Касперского" обнаруживали в среднем 380 тыс. новых вредоносных файлов в день, что на 5,7% больше по сравнению с 2020 годом. Большинство угроз (91%) традиционно содержалось в файлах WindowsPE (формат, используемый в операционной системе Windows). По словам экспертов компании, это связано с тем, что общая онлайн-активность всё ещё находится на пике из-за того, что многие люди по всему миру продолжают работать удалённо, люди используют всё больше устройств.

"Это, в свою очередь, приводит к увеличению поверхности атаки и, как следствие, снижает уровень защищённости. Поэтому очень важно, чтобы пользователи повышали свою цифровую грамотность и своевременно обновляли защитные решения", - прокомментировал Денис Стафоркин, эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности.

Лаборатория Касперского

Новости по теме

Новости

Создана модификация "Спутника V" под штамм "омикрон"

Разработчик вакцины "КовиВак" заявил о ее эффективности против "омикрона"

Сторонник ИГ, собиравший информацию об объектах МВД РФ, получил 12 лет колонии

ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 370 тыс. евро женщине, которой муж отрубил кисти рук

ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 370 тыс. евро женщине, которой муж отрубил кисти рук

Росстат покинул куратор переписи населения Павел Смелов

В Кремле сочли неприемлемой заблокированную Россией резолюцию СБ ООН по климату

В Кремле сочли неприемлемой заблокированную Россией резолюцию СБ ООН по климату
Пандемия коронавируса

ЕГЭ в 2022 году проведут в доковидном формате

Полиция уведомит собственников о вскрытии их квартир и машин не позднее 24 часов

Полиция уведомит собственников о вскрытии их квартир и машин не позднее 24 часов

Ученые назвали регионы РФ, не сумевшие приспособиться к пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса

Петербург вышел в лидеры по суточному COVID-приросту в России

Петербург вышел в лидеры по суточному COVID-приросту в России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });