Эксперты зафиксировали всплеск мошеннических звонков от роботов в РФ

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В России осенью 2021 года по сравнению с январем-февралем в 35 раз возросло количество роботизированных мошеннических звонков якобы от финансовых организаций, сообщил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"Количество таких звонков растет, этот тренд зародился в 2020 году, в 2021-м он продолжается. Вам звонит робот и говорит "вы взяли кредит", "вы совершили какую-то транзакцию", "скажите "да", если это были вы", "скажите " нет", и вам ответит оператор". И начинается развод", - рассказал Голованов на онлайн-мероприятии компании "Смени пароль".

При этом, по его словам, для более правдоподобной имитации банка пользователя переключают от одного оператора к другому, чтобы создать видимость крупной организации. Цель таких звонков - выманить деньги и платежные данные абонентов, а использование роботов позволяет злоумышленникам автоматизировать процессы и "охватить" больше потенциальных жертв, считают в "Лаборатории Касперского".

В свою очередь, главный технологический эксперт компании Александр Гостев напомнил о другом виде мошенничества, когда злоумышленники могут звонить жертвам с целью получить записи их голоса, чтобы позже использовать биометрию для подтверждения банковских операций. По его словам, такая схема вполне реальна.

"Действительно, когда вам мошенник или робот названивает и вас подталкивают ответить каким-то определенным словом или фразой, ни в коем случае так не поступайте", - призвал Гостев.

При этом, по данным "Лаборатории Касперского", среднесуточная посещаемость мошеннических сайтов упала и вернулась к допандемийным показателям 2019 года. "Но если посмотреть, сколько людей ведется, то атаки очень тарегтированны и связаны тесно с телефонным мошенничеством: когда звонит мошенник, знает твое имя, фамилию, банк и так далее, соответственно, эта история получается персонализированной", - добавил Голованов.

Всего в 2021 году программы "Лаборатория Касперского" обнаруживали в среднем 380 тыс. новых вредоносных файлов в день, что на 5,7% больше по сравнению с 2020 годом. Большинство угроз (91%) традиционно содержалось в файлах WindowsPE (формат, используемый в операционной системе Windows). По словам экспертов компании, это связано с тем, что общая онлайн-активность всё ещё находится на пике из-за того, что многие люди по всему миру продолжают работать удалённо, люди используют всё больше устройств.

"Это, в свою очередь, приводит к увеличению поверхности атаки и, как следствие, снижает уровень защищённости. Поэтому очень важно, чтобы пользователи повышали свою цифровую грамотность и своевременно обновляли защитные решения", - прокомментировал Денис Стафоркин, эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности.