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Главу Ингушетии заблокировали в инстаграме

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил в твиттере что его аккаунт в инстаграме заблокировали по неясной причине. Его инстаграм-страница на момент публикации новости была недоступна.

"Мою страницу в социальной сети инстаграм заблокировали. Нарушений регламента пользования соцсетью не допускал и причина ограничения доступа на страницу пока непонятна", - написал он.

Его пресс-служба разбирается в этой ситуации.

Калиматов пообещал продолжать делиться новостями в других соцсетях, а также на официальных республиканских сайтах.

Махмуд-Али Калиматов Ингушетия Instagram Telegram

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