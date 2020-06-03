Губернатора Воронежской области заблокировали в Instagram из-за анонимной жалобы

Аккаунт Александра Гусева в соцсети просуществовал лишь несколько часов после регистрации

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Facebook в первый день работы инстаграм-аккаунта губернатора Воронежской области Александра Гусева заблокировал страницу, причиной послужила анонимная жалоба пользователя, сообщила пресс-служба облправительства.

"Первый день работы личного аккаунта губернатора в Instagram - и чья-то анонимная жалоба. Кто-то посчитал, что Александр Гусев якобы выдает себя за другого человека. Мы пытаемся связаться с администрацией соцсети, но ее автоматические ответы говорят о том, что этот диалог, возможно, займет время", - говорится в сообщении.

Согласно скриншотам, предоставленным пресс-службой, для разблокировки страницы Facebook требует предоставить копию удостоверения личности, паспорт или водительские права.

О создании аккаунта главы региона в инстаграме было объявлено накануне, 2 июня, однако он просуществовал лишь несколько часов. Ранее Гусев также завел аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".