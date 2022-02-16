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На Кубани возбуждено дело в отношении четырех иеговистов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В отношении четырех жителей Кубани возбуждено уголовное дело об организации в станице Выселки деятельности экстремистской организации, сообщили в краевом управлении СК. Речь идет о местном объединении "Свидетелей Иеговы" (в России признаны экстремистами и запрещены судом в 2017 году).

По версии следствия, с июля 2020 года по июль 2021 года подозреваемые, "являясь фактическими руководителями данного запрещенного объединения, организовывали в различных жилых и нежилых помещениях на территории района собрания, а также религиозные выступления в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников".

Следователи СК и оперативники ФСБ провели по делу обыски более чем по 30 адресам и изъяли религиозную литературу, черновые записи и средства связи.

Наиболее активного участника организации арестовали, отметили в СК. Следствие продолжает искать других участников незаконной деятельности. Дело расследуется по ч.1 ст.282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации) по материалам, предоставленным краевых управлений ФСБ и МВД.

Краснодарский край Выселки Кубань Свидетели Иеговы СКР МВД ФСБ

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