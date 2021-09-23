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Хроника последних дней СССР

Пятерых волгоградских иеговистов приговорили к реальным срокам в колонии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Волгоградской области суд отправил в колонию общего режима на сроки от шести до шести с половиной лет пять участников религиозной организации "Свидетели Иеговы". которая признана в России экстремистской и запрещена. Об этом сообщил Следственный комитет.

Все подсудимые признаны виновными в организации деятельности экстремистской организации (ч.2 ст.282.2), а трое - еще и в финансировании экстремистской деятельности (ч.1 ст.282.3 УК).

Следствие и суд установили, что они с марта 2018 года в условиях конспирации "устраивали в регионе массовые мероприятия, на которых не только активно пропагандировали исключительность и превосходство запрещенной идеологии, но и под видом добровольных пожертвований собирали с участников встреч денежные средства, которые, как полагают следователи, расходовались на нужды экстремистской организации, обеспечивая ее деятельность". При этом они знали, что "Свидетели Иеговы" запрещены судом с весны 2017 года.

Волгоградская область СКР Свидетели Иеговы

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