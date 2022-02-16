Минсельхоз заявил о рисках роста цен на четыре товарные позиции в РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ видит риски роста цен на молоко и молочную продукцию, хлеб, сахар и овощи.

"Какие риски мы видим в текущем году по росту цен? Четыре товарных позиции можно выделить", - заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на парламентских слушаниях в Госдуме в среду.

Как отметила Лут, цены на хлеб в прошлом году росли "не так сильно, потому что мы предоставляли субсидию на 1 кг хлеба для того, чтобы продавать в рознице фактически по фиксированной цене, по определенной цене".

"Следующая позиция - это овощи. Собственно, тенденция будет продолжаться до нового сезона, до уборки урождая. Соответственно, мы видим тут существенную зону риска с точки зрения роста", - сказала она.

Четвертой позицией является сахар. Рост цен на него обусловлен прекращением действия ограничительных мер. "Поэтому сейчас фактически у нас год к году будет большой рост, он уже виден, порядка 30% рост у производителей, - сказала Лут. - В прошлом году была фиксированная цена, сейчас фактическая цена. По нашим оперативным данным, у производителя она составляет 47 рублей за кг".

Меры по сдерживанию цен

Говоря о мерах, которые принимаются для сдерживания цен, Лут заявила, что будет продолжено субсидирование хлебопеков. "В прошлом году у нас было 2 рубля (субсидии на кг выпеченного хлеба - ИФ), в этом году сделаем 2,5 рубля. Постановление (правительства - ИФ) находится на согласовании в ведомствах, будем вносить его в правительство, надеюсь, что до конца марта мы сможем начать уже доводить эту меру до регионов и до хлебопеков", - сказала она.

По расширению производства овощей акцент делается на личные подсобные хозяйства. "Мы считаем, что, конечно, надо организовывать сегмент личных подсобных хозяйств, наша основная работа по этому сегменту - с регионами. Плюс для организованного сектора в этом году будет вводиться в соответствии с поручением правительства федеральный проект по развитию овощеводства и картофелеводства, поэтому здесь будут, безусловно, дополнительные меры поддержки, дополнительные бюджетные ассигнования, которые мы надеемся получить в 2023 году", - сказала Лут.

"По сахару мы договорились с основными производителями о том, что они будут устанавливать определенную цену для реализации в розницу, чтобы не было скачкообразного роста, - сообщила она. - К этому механизму должны присоединиться, наверно, основные наши производители, которые покрывают основную долю рынка российского сахара".

Что же касается поддержки цен на молочную продукцию, то первый замминистра сообщила, что в прошлом году на поддержку молочного животноводства для покупки кормов было выделено 10 млрд рублей. "В этом году планируем поддержать эту меру, продлить ее, скорее всего, сделаем это летом, под новый сезон", - сказала она, отметив, что сохраняются и действовавшие ранее меры господдержки отрасли.

Лут также заявила, что министерство продолжит мониторить ситуацию и "в случае необходимости добавлять какие-то дополнительные меры стимулирования или поддержки".