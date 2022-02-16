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Добровольно ограничить наценки согласились еще 17 региональных ритейлеров

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Еще 17 региональных ритейлеров согласились ограничить наценки на социально значимые продукты питания после совещаний с представителями Федеральной антимонопольной службы, сообщило ведомство.

Компании направили ФАС свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить максимальные розничные наценки на отдельные позиции товаров из базовой продуктовой корзины.

Ранее аналогичные предложения в территориальные управления ведомства направили 11 торговых сетей из семи регионов. В других регионах совещания продолжаются.

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На совещаниях ритейлеров знакомят с уже имеющейся практикой добровольного ограничения торговых наценок и результатами ее реализации. Сотрудники территориальных управлений ФАС предлагают региональным сетям "оценить свои возможности по присоединению к этой инициативе", говорится в сообщении.

Служба считает, что добровольное ограничение наценок на продовольственные товары из перечня социально значимых при обеспечении наличия этих товаров на полках позволит замедлить рост цен и в то же время избежать дефицита наиболее востребованных потребителями продуктов питания.

Как сообщалось, в январе "Магнит", Х5 Retail Group и "Бристоль" (входит в Mercury Retail Group) согласились ограничить торговые наценки на некоторые продукты и направили свои предложения в ФАС. Х5 и "Магнит" были готовы ограничить максимальный уровень наценок в 10%, сеть "Бристоль" – в 10-15%. "Магнит" установил предельные наценки примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие. Х5 ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.

Затем ведомства рекомендовали ритейлу снизить предельные наценки на социально значимые товары до 5%.

ФАС

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