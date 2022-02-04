Минсельхоз поддержал минимизацию торговых наценок на некоторые продукты в РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз считает целесообразным минимизировать, вплоть до нулевых, торговые наценки на определенные категории продовольствия в организованной торговле.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Срок минимизации может быть рассчитан до начала нового сельскохозяйственного сезона (до 1 июля 2022 года).

"Такая практика будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, в четверг в Минсельхозе с участием Минпромторга и ФАС состоялось совещание с ритейлерами по стабилизации цен на продовольственные товары. На нем, в том числе, был проработан вопрос о добровольном ограничении торговыми сетями торговой наценки на ряд продуктов питания в пределах от 0% до 5%.

По словам источников, знакомых с подробностями совещания, речь шла о таких продуктах, как хлеб, молочные продукты, сахар-песок и овощи борщевого набора, которые пользуются наибольшим спросом.

Как сообщалось, с 2020 года крупные ритейлеры, включая "Магнит" и X5 Retail Group, вводили нулевые наценки на отдельные категории социально значимых товаров.

В январе 2022 года "Магнит", Х5 и "Бристоль" (входит в Mercury Retail Group) согласились ограничить торговые наценки на некоторые продукты и направили свои предложения в Федеральную антимонопольную службу, сообщала ФАС. Х5 и "Магнит" были готовы ограничить максимальный уровень наценок в 10%, торговая сеть "Бристоль" - в 10-15%. "Магнит" установил предельные наценки примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие. Х5 ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.

Между тем, поставщики продовольствия опасаются, как механизм будет работать на практике.

Поставщики на протяжении двух лет сдерживали рост издержек за счет собственной рентабельности, заявлял "Интерфаксу" зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. По его словам, многие поставщики в настоящее время сегодня работают с нулевой рентабельностью или даже себе в убыток. "В случае введения очередного госрегулирования цен есть все риски, что ввиду доминирующего положения торговых сетей все финансовое бремя за это решение будет полностью переложено на плечи поставщиков", - опасается он.