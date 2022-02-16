"Норникель" запустил в тестовом режиме систему мониторинга уровня выбросов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" с ноября прошлого года запустил в тестовом режиме систему онлайн-мониторинга чистоты воздуха в Норильске. Об этом сообщил журналистам вице-президент по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

Проект сейчас на стадии опытно-промышленной эксплуатации, которая продлится ориентировочно до начала июня.

По соглашению с ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), заключенному в октябре 2021 года, "Норникель" планирует до конца 2022 года оснастить семь источников выбросов загрязняющих веществ системой автоматического контроля на Надеждинском металлургическом заводе. Всего планируется оснастить 17 источников.

Бюджет проекта по мониторингу качества атмосферного воздуха в Норильске – около 30 млн рублей.

Соглашение с РЭО предполагает, что "Норникель" за свой счет установит верифицированные датчики для мониторинга на промышленных объектах и в жилой зоне Норильска.

Таким образом, предприятия "Норникеля" выступят участниками пилотного проекта по внедрению в России системы автоматического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Запуск автоматизированной системы мониторинга за выбросами загрязняющих веществ в онлайн-режиме предусмотрен в рамках нацпроекта "Экология".

Данные по уровням выбросов парниковых газов "Норникель" будет впоследствии использовать при экспорте своей продукции на международные рынки с учетом будущего введения трансграничного углеродного регулирования, говорил глава компании Владимир Потанин. Показатели будут доступны не только госорганам, но и общественности.

Проект призван контролировать результаты снижения выбросов вредных веществ и парниковых газов.

Выбросы диоксида серы по предприятиям "Норникеля" в 2021 году сократились более чем на 300 тыс. т, до 1,6 млн т.

По словам Селезнева, в Заполярном филиале сокращение достигло 13,7% (или 1,585 млн т), а в Кольской ГМК - 78,4% (15 тыс. 785 т) благодаря закрытию устаревших производственных мощностей.

В этом году завершается стройка первого этапа "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе, напомнил Селезнев. Начиная с лета намечен старт индивидуальных испытаний и пусконаладочных работ.

"Задача на 2022 год по выбросам - удержаться на уровне 2021 года, и уже в 2023 году мы ждем гораздо более серьезного эффекта - сокращения выбросов в Норильске на 45% по сравнению с базовым 2015 годом, как это и предусмотрено нашей программой повышения экологической эффективности", - отметил Селезнев.

На Медном заводе в течение 2022 года планируются продолжение разработки необходимой документации и проведение требуемых экспертиз, а также выбор подрядных организаций и выполнение подготовительных работ на строительных площадках.

В прошлом году была запущена 10-летняя программа "Чистый Норильск" по очистке территории от неиспользуемых сооружений, металлолома и мусора. общий бюджет составляет 40 млрд руб. С момента ее старта в городе расчистили промышленную территорию, равную по площади 140 футбольным полям. За 2021 год демонтировали 108 неэксплуатируемых зданий и сооружений, вывезли 39 тыс. т металлолома и 247 тыс. т мусора. В планах - демонтировать около 500 неиспользуемых или вышедших из строя домов и сооружений, вывезти более 2 млн т мусора и 600 тыс. т металлолома, сообщил "Норникель".

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