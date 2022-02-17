Минстрой пообещал развивать льготную ипотеку с кластеризацией регионов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Власти планируют развивать льготную ипотеку с применением кластеризации регионов, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на коллегии ведомства.

"Сегодня мы работаем над совершенствованием ипотечного меню, которое включит в себя все имеющиеся программы, повысит адресность их предоставления. Этому будет способствовать применение кластеризации регионов в зависимости от уровня спроса и предложения на строящееся жилье", - рассказал он.

По его словам, принятый в 2021 году в рамках инициативы "Мой частный дом" закон по индивидуально-жилищному строительству позволит максимально распространить существующие инструменты и возможности для развития рынка ИЖС.

Он напомнил, что нужно завершить формирование Реестра рекомендованных проектов ИЖС, Минстрой работает над этим вместе с ДОМ.РФ и Фондом развития территорий и регионами.

"Росту объемов жилищного строительства в 2021 году и запуску новых проектов способствовали не только имеющиеся меры поддержки и льготная ипотека, но и ключевая ставка на уровне 4,25%, штабная работа с регионами. Но сегодня серьезным вызовом является ключевая ставка, которая выросла до 9,5%. Такая динамика отрицательно сказывается на стоимости проектного финансирования и развитии рынка ипотечного жилищного кредитования", - отметил министр.

Он добавил, что эта ситуация требует принятия неотложных мер для сохранения положительной динамики развития жилищного строительства, Минстрою здесь важна поддержка финансового блока правительства и Банка России.

ЦБ 11 февраля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. Шаг в 100 б.п. регулятор делает во второй раз подряд и в третий - за текущий цикл ужесточения ДКП, который начался в марте прошлого года. В целом это восьмое повышение ключевой ставки подряд.

Минимальные ставки на рынке ипотеки в России в 2022 году вернулись к двузначным показателям.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии программа была продлена до 1 июля 2021 года. Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была установлена в размере 8 млн рублей, для остальных регионов - в 3 млн рублей.

В июле 2021 года власти решили продлить программу до июля 2022 года, но с корректировкой: повышением ставки до 7% и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн рублей для всех регионов, что резко снизило ее востребованность в регионах с наиболее дорогим жильем.