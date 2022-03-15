Депутаты Курултая Башкирии предложили запретить пропаганду чайлдфри в России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии подготовили проект федерального закона о внесении в перечень запрещенного контента идей чайлдфри, сообщил через пресс-службу спикер собраняи Константин Толкачев.

Он объяснил, что предлагается запретить распространение среди детей "пропаганду добровольного отказа от рождения детей, идеологии бездетности". Он считает, что распространение идеологии чайлдфри "противоречит государственной политике нашей страны, ведет к деградации общественных институтов и депопуляции", а защита детей от такого рода информации будет способствовать укреплению семейных ценностей в обществе.

"Идеология чайлдфри, пришедшая к нам с Запада, получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. (...) Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее", - отметил спикер.

Сейчас этот законопроект находится на предварительном рассмотрении в совете законодателей при Федеральном Собрании России, затем его внесут в Госдуму.