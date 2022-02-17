Часть боеприпасов может остаться в Белоруссии после совместных учений с РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - После совместного учения "Союзная решимость-2022" в Белоруссии может остаться часть российских боеприпасов, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы договорились - откровенно вам говорю, хоть должен был уклониться от ответа на этот вопрос: если нам нужны какие-то боеприпасы, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь", - заявил Лукашенко журналистам в четверг после ознакомления с ходом белорусско-российского учения на полигоне Осиповичский. Его слова передает госагентство БелТА.

Россия и Белоруссия проводят проверку Вооруженных сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие ряд частей ВС Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.