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Дипломаты разъяснили визит посла Великобритании в российский МИД

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Посол Великобритании Дебора Броннерт 17 февраля посетила российский МИД.

В британском посольстве "Интерфаксу" объяснили, что это был "стандартный регулярный визит".

Ранее о том, что Броннерт появилась на Смоленской площади, сообщили СМИ.

До этого в МИДе побывал посол США в Москве Джон Салливан. Этот визит состоялся на фоне заявлений Москвы о том, что в этот день МИД передаст США и НАТО ответ на их реакцию на требования России о гарантиях безопасности в Европе.

В этот же день стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла США Барта Гормана. В посольстве отметили, что у него была действующая виза.

Дебора Броннерт Великобритания США МИД Москва Джон Салливан Барт Горман

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