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РФ опубликует свой ответ по гарантиям через несколько часов после отправки в США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия направит США ответ по тематике гарантий безопасности и в бумажной, и в электронной форме, он будет опубликован уже в четверг, через несколько часов после отправки, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Мы планируем направить и в бумажной, и в электронной форме. (Ответ станет публичным) практически через несколько часов после того, как мы направим американцам, планируем это сделать сегодня", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

В начале февраля испанская газета El Pais опубликовала документ с ответом Соединенных Штатов и НАТО на предложения России по безопасности от 17 декабря 2021 года. Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц.

США и НАТО направили России ответы на ее предложения по гарантиям безопасности в конце января.

Россия США Сергей Лавров

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