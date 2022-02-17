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Песков отказался объяснять полет самолета СЛО в Исландию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о полете самолета специального летного отряда (СЛО) в Исландию и о его цели.

Его спросили на брифинге, не связан ли полет самолета А-319 СЛО в Исландию 14-15 февраля с возможными переговорами с представителями НАТО или США.

Песков ответил: "Специальный летный отряд осуществляет полеты в соответствии со служебной целесообразностью, перевозит официальные российские делегации, официальных лиц. Но я не готов давать вам какую-то информацию конкретно обо всех перелетах, и мы не будем этого делать".

На этом же брифинге он сказал, что российский МИД начинает процедуру по отправке Соединенным Штатом и НАТО ответа Москвы по теме российских требований гарантий безопасности. Глава министерства Сергей Лавров подтвердил, что российские ответы будут направлены США и в бумажной, и в электронной форме, и через несколько часов после отправки будут обнародованы.

Ранее в феврале El Pais опубликовал документ с ответом Соединенных Штатов и НАТО на предложения России по безопасности от 17 декабря 2021 года. Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц.

Исландия СЛО НАТО США Дмитрий Песков МИД Сергей Лавров

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