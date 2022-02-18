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Систему QR-кодов отменят с 21 февраля в Приамурье

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Амурской области в пятницу принял решение об отмене с 21 февраля действия системы QR-кодов, сообщает региональное правительство.

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"Мы понимаем все неудобства, которые доставляет гражданам необходимость предъявлять QR-коды для посещения общественных мест. Это была вынужденная мера для недопущения распространения заболеваемости. Сейчас мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению и, в целом, болезнь протекает в легкой форме. По мнению профильных специалистов, QR-коды можно отменять", - сказал губернатор Василий Орлов.

По оценкам специалистов, приведенных на заседании штаба, в ближайшее время заболеваемость будет снижаться.

Как сообщалось, система QR-кодов для предупреждения распространения COVID-19 была введена в столице Приамурья (Благовещенске) в середине октября прошлого года, а затем и в других муниципалитетах региона.

Амурская область коронавирус

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