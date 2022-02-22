В Саратовской области отменили QR-коды

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Власти Саратовской области отменили QR-коды на территории региона, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Роман Бусаргин.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, положительной динамикой по уровню вакцинации населения и значительным уменьшением числа тяжелых случаев заболевания COVID-19 сегодня подписал соответствующее постановление", - написал Бусаргин.

Кроме того, по его словам, 14 марта на территории области возвращаются в штатный режим работы (без предварительной записи) многофункциональные центры "Госуслуги".