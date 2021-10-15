В Приморье введут систему QR-кодов с 15 ноября

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти Приморья с 15 ноября для борьбы с распространением коронавируса вводят систему QR-кодов для посещения культурных, спортивных учреждений, общепита в Приморье.

Соответствующее постановление размещено на сайте правительства региона.

По данным Роспотребнадзора, количество заболевших в крае увеличивается. Так, за сутки выявлено 227 новых случаев, умерли два человека.

Приморье стало третьим регионов ДВФО, где водится система QR-кодов.

Как сообщалось, в Благовещенске (Амурская область) коды вводятся с 18 октября, в Якутии - с 20 октября. Также вопрос введения QR-кодов обсуждается в Забайкалье. В Хабаровском крае рассматривается техническая возможность введения такой системы.