Десять Су-24 перебазировались из Крыма в другие регионы в рамках учений

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Базирующиеся в Крыму российские бомбардировщики Су-24 провели учение по передислокации на запасные аэродромы в других регионах РФ, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

В учениях приняли участие десять самолетов. По словам Рулева, тренировка по выводу сил из-под удара условного противника проводилась в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова.

"Экипажи самолетов, проявив нестандартные подходы в рамках решения задачи по выводу сил из-под удара противника, осуществили перебазирование на запасные аэродромы в сроки, значительно меньшие установленных нормативов", - подчеркнул официальный представитель ЧФ.

Ранее в пятницу флот сообщил о проведении ракетным крейсером "Москва" артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям на учениях в Черном море. По замыслу учения артиллерийские комплексы применялись для отражения воздушной атаки "противника", который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В Москве неоднократно заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

12 февраля российские военные сообщили, что в Черном море начались маневры с участием более 30 кораблей, авиации и береговых войск.

Сообщалось, что Россия объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля для проведения учений. 11 февраля в Киеве сообщили об отмене Россией перекрытия акватории Азовского моря.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.