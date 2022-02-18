Поиск
Биатлон10:00Женщины. ФиналПодробнее
Фристайл11:00Мужчины. ФиналПодробнее
Биатлон12:00Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:27Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 419 659 783+1 927 828

Десять Су-24 перебазировались из Крыма в другие регионы в рамках учений

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Базирующиеся в Крыму российские бомбардировщики Су-24 провели учение по передислокации на запасные аэродромы в других регионах РФ, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

В учениях приняли участие десять самолетов. По словам Рулева, тренировка по выводу сил из-под удара условного противника проводилась в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова.

"Экипажи самолетов, проявив нестандартные подходы в рамках решения задачи по выводу сил из-под удара противника, осуществили перебазирование на запасные аэродромы в сроки, значительно меньшие установленных нормативов", - подчеркнул официальный представитель ЧФ.

Ранее в пятницу флот сообщил о проведении ракетным крейсером "Москва" артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям на учениях в Черном море. По замыслу учения артиллерийские комплексы применялись для отражения воздушной атаки "противника", который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В Москве неоднократно заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

12 февраля российские военные сообщили, что в Черном море начались маневры с участием более 30 кораблей, авиации и береговых войск.

Сообщалось, что Россия объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля для проведения учений. 11 февраля в Киеве сообщили об отмене Россией перекрытия акватории Азовского моря.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Крым Черноморский флот Су-24

Новости по теме

Новости

Вильфанд пообещал теплую и облачную погоду жителям Европейской части РФ

Вильфанд пообещал теплую и облачную погоду жителям Европейской части РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 18 февраля

Дипломатическое противостояние

МИД РФ объяснил высылку замглавы дипмиссии США из России

МИД РФ объяснил высылку замглавы дипмиссии США из России

Что произошло за день: четверг, 17 февраля

Письменная реакция РФ на ответ американской стороны по гарантиям безопасности. Полный текст

ФАС и крупнейшие ИТ-компании подписали принципы взаимодействия на цифровых рынках

МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться

МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться
Дипломатическое противостояние

Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России

Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });