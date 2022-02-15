Российские корабли на учениях в Черном море провели артиллерийские стрельбы

Флот отработал оборону Крыма и ликвидировал подлодку условного противника

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - На маневрах в Черном море с участием более 30 российских кораблей состоялись артиллерийские стрельбы, сообщил Черноморский флот РФ во вторник.

"Корабли Черноморского флота отработали действия по ведению морского артиллерийского боя, поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, а также по противовоздушной обороне отряда кораблей на переходе морем в рамках учения, начавшегося на полигонах боевой подготовки в Черном море", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Российские военные распространили видео, на котором эскадра в Черном море выполняет учебные артиллерийские стрельбы. В маневрах участвует авиация. Корабли отработали вопросы обороны побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, сообщил флот.

"В учении задействовано более 30 боевых кораблей различных классов из состава Черноморского и других флотов России: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны", - говорится в сообщении.

"Учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках подготовки к крупному военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом", - сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В Москве неоднократно заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные проводят ряд учений, некоторых из них завершилась, другие близки к завершению.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость - 2022". Учения в Белоруссии, на которые Россия перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа с штатным вооружением, продлятся до 20 февраля.

В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

10 февраля Черноморский флот (ЧФ) РФ сообщил, что отряд из шести больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов России завершил переход из Средиземного моря в Черное и прибыл в Севастополь.

12 февраля российские военные сообщили, что в Черном море начались маневры с участием более 30 кораблей, авиации и береговых войск. Сообщалось, что Россия объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля для проведения учений. 11 февраля в Киеве сообщили об отмене Россией перекрытия акватории Азовского моря.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.