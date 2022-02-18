Еще один эшелон ЗВО с танками и бронетехникой готовится вернуться с учений на базы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Танкисты Западного военного округа (ЗВО) приступили к погрузке техники на очередной воинский эшелон для возвращения с учений к местам базирования, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения танковой армии ЗВО продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений. Военнослужащие приступили к погрузке танков и бронированной гусеничной техники на очередной воинский эшелон для отправки в пункт постоянной дислокации", - заявили в Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало видеокадры погрузки техники, на которых видна готовящаяся к погрузке в железнодорожный состав колонна из более чем 10 танков.

"Протяженность маршрута, который предстоит преодолеть танкистам ЗВО по железной дороге, составит около 1 тыс. км", - сказали в министерстве.

Там отметили, что, прибыв к местам базирования, военнослужащие приступят к техобслуживанию боевой техники и начнут готовить ее к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки.

17 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что части и соединения Вооруженных сил РФ продолжают возвращение в пункты базирования после учений.

По словам Конашенкова, в пункты постоянной дислокации, в частности, возвращаются танкисты и тыловые части, которые провели учения в Курской и Брянской областях.

Конашенков заявил, что в Россию вернутся подразделения, которые участвуют в маневрах на территории Белоруссии.

В НАТО по-прежнему не видят признаков отвода войск РФ от Украины и продолжают следить за обстановкой вокруг границы, заявил 17 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что НАТО испытывает проблемы с адекватной оценкой ситуации на границе России и Украины.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В Москве не раз заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

Как ранее сообщало Минобороны, в Вооруженных силах РФ проводятся масштабные мероприятия оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флота и ВДВ.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что часть учений уже завершилась, другие близки к завершению.