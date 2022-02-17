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В НАТО не увидели признаков отвода российских войск от границ с Украиной

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В НАТО по-прежнему не видят признаков отвода войск РФ от Украины и продолжают следить за обстановкой вокруг границы, заявил в четверг на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

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"Несмотря на заявления Москвы, к настоящему моменту мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации", - сказал Столтенберг.

"Мы продолжаем следить за развитием ситуации очень внимательно", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что, "напротив, наращивание военной мощи Россией, вероятно, продолжается". Он призвал Россию "сделать то, о чем она говорила", и отвести силы от границ Украины. По его словам, это будет важный первый шаг к политическому решению кризиса.

Министры обороны стран-членов НАТО в четверг подтвердили, что Североатлантический альянс не намерен отказываться от политики "открытых дверей", заявил также генсек альянса.

"Сегодня союзники подтвердили, что двери НАТО остаются открытыми. Любые решения о членстве в альянсе принимаются союзниками по НАТО и теми странами, у которых есть стремление вступить, а не кем-либо еще", - сказал он.

"Не может быть решений об Украине без участия Украины, не может быть решений о Грузии без участия Грузии", - отметил он, говоря о соглашениях, которые могут коснуться этих стран.

НАТО Россия Украина Йенс Столтенберг

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