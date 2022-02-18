Шести фигурантам дела о фотосессии у мечети в Москве грозит до года колонии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного после скандальной фотосессии на фоне Московской соборной мечети. Если сначала сообщалось, что были задержаны трое подозреваемых, то из нынешнего пресс-релиза столичного главка СК следует, что в деле шесть фигурантов.

19 января в соцсетях разошлась видеозапись, сделанная от имени постороннего человека, который заметил и снял фотосессию в снегу на фоне мечети. Девушка в балаклаве, нижнем белье, чулках и распахнутой шубе позировала фотографу. Автор видеосъемки голосом выражал возмущение.

"По версии следствия, 19 января 2022 года группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – мусульманской мечетью, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих", - говорится в пресс-релизе.

В нем же говорится, что целью преступления было "распространение материала среди большого круга лиц и получение огласки в социальных сетях и средствах массовой информации" ради расширения своей аудитории в соцсетях.

В оправдание публикации снятого материала обвиняемые делали вид, что негативно относятся к этому контенту. Однако из их переписки следствие узнало, что на самом деле они преследовали цель собрать много подписчиков.

Следствие выяснило, что фигуранты дела заранее спланировали свои действия: распределили между собой роли и подготовили версии, которые они должны были выдавать в случае задержания.

Обвиняемым вменяют. 1 ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Она предусматривает до года лишения свободы.

В СК отметили, что по делу прошли обыски дома у фигурантов, у них изъяли мобильные устройства, на которых зафиксированы их противоправные действия, на них собраны характеристики. Проведенная по делу религиоведческая судебная экспертиза вместе с иными доказательствами полностью изобличает обвиняемых, считают в СК.

Обвиняемые находятся на свободе под подпиской о невыезде. Ввиду невозможности проведения следственных действий с одной из обвиняемых, ее дело выделено в отдельное производство.