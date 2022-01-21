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Трем участницам фотосессии у мечети вменили оскорбление чувств верующих

В СК выяснили, что это была пиар-акция ради расширения аудитории обвиняемых в соцсетях

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Москве СК предъявил обвинения в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) фигурантам дела о провокационной фотосессии у соборной мечети. В деле три фигуранта - 19, 20 и 40 лет, отметили в столичном управлении СК.

Все трое остались на свободе под подпиской о невыезде.

Судя по видеозаписи, которая стала поводом для возбуждения дела, это три женщины. Одна фотографировала вторую, которая позировала на фоне мечети в распахнутой шубе, нижнем белье и чулках. Третья фигурантка снимала это на видео, которое затем было опубликовано.

"Группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – мусульманской мечети, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих", - напомнили в СК.

Дома у подозреваемых прошли обыски, у них изъяли телефоны, на которые велась съемка.

По версии следствия, "обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации", а в оправдание своих действий они подали свою акцию как пример негативного контента.

"Однако с учетом имеющейся между фигурантами переписки их целью было введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков. Также фигуранты заранее между собой распределили роли и версии, которые они планировали сообщать правоохранительным органам в случае пресечения их противоправных действий", - выяснили в СК.

Днем ранее в ГУ МВД Москвы сообщили о начале проверки ролика, который полицейские нашли в ходе мониторинга интернета.

СКР Москва МВД Соборная мечеть

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