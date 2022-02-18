Арестован пасынок тамбовского чиновника, подозреваемый в его убийстве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Суд арестовал подозреваемого в убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, сообщает СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось, что в убийстве 56-летнего чиновника подозревают его 30-летнего пасынка, сына его супруги от первого брака.

Утром 14 февраля в Тамбове на лестничной площадке дома было обнаружено с ножевыми ранениями тело 56-летнего замначальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области. Правоохранительные органы возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, пасынок на лестничной площадке на фоне конфликтных отношений с отчимом несколько раз ударил его ножом, после чего скрылся. Через несколько дней его задержали.