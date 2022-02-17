Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программа  Россия Россия ЯпонияПодробнееКонькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его 30-летнего пасынка

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следователи установили подозреваемого в убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, сообщается в четверг на сайте СКР.

"Установлено лицо, предположительно, причастное к совершению данного преступления. Им является 30-летний сын супруги погибшего от первого брака", - говорится в сообщении.

Утром 14 февраля в Тамбове в подъезде многоквартирного дома на лестничной площадке было обнаружено тело 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области с ножевыми ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Согласно версии следствия, пасынок на лестничной площадке на фоне конфликтных отношений с отчимом нанес ему множество ударом ножом, после чего скрылся.

Ранее сообщалось, что ход расследования уголовного дела взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Вакульчик ранее руководил компанией "Тамбовтранс", которая занимается пассажирскими перевозками в Тамбове. В последнее время занимал пост заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.

Тамбовская область СКР

Новости по теме

Новости

Письменная реакция РФ на ответ американской стороны по гарантиям безопасности. Полный текст

ФАС и крупнейшие ИТ-компании подписали принципы взаимодействия на цифровых рынках

МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться

МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться

Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России

Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

В России 1 млн мигрантов "вышли из тени" в 2021 году, получив патенты

Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

Путин призвал полицию соблюдать права граждан при работе по "горячим следам"

Кремль отметил нагнетание обстановки в Донбассе

Кремль не будет требовать извинений за анонсы "вторжения" РФ на Украину

Кремль не будет требовать извинений за анонсы "вторжения" РФ на Украину
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });