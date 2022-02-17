В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его 30-летнего пасынка

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следователи установили подозреваемого в убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, сообщается в четверг на сайте СКР.

"Установлено лицо, предположительно, причастное к совершению данного преступления. Им является 30-летний сын супруги погибшего от первого брака", - говорится в сообщении.

Утром 14 февраля в Тамбове в подъезде многоквартирного дома на лестничной площадке было обнаружено тело 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области с ножевыми ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Согласно версии следствия, пасынок на лестничной площадке на фоне конфликтных отношений с отчимом нанес ему множество ударом ножом, после чего скрылся.

Ранее сообщалось, что ход расследования уголовного дела взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Вакульчик ранее руководил компанией "Тамбовтранс", которая занимается пассажирскими перевозками в Тамбове. В последнее время занимал пост заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.