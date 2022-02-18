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Путин заявил, что не реагирует на вбросы о "вторжении" России на Украину

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не обращает внимания на информационные вбросы о якобы готовящемся вторжении России на Украину: себе дороже.

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В пятницу журналисты спросили Путина, как он "пережил вторжение России на Украину" 16 февраля - информацию об этой дате заранее распространяли многие западные источники.

"Я, честно говоря, не обращал просто на это внимания. Вбросов очень много. Постоянно реагировать на них - это себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше. Конечно, смотрим, что в мире происходит, вокруг нас происходит. Но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства", - сказал Путин.

Владимир Путин Украина

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