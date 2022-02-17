Лавров прокомментировал cообщение Politico о новой дате "вторжения" РФ на Украину

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Задавать вопрос о том, завершится ли 20 февраля эскалация вокруг Украины, следует не России, нагнетает ситуацию не Москва, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет 20 февраля вопрос не ко мне. 20 февраля заканчиваются наши учения, как это было объявлено. Насчет того, закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о том, может ли 20 февраля с завершением российско-белорусских учений завершиться и эскалация вокруг Украины.

Он отметил, что американское издание Politico со ссылкой на "самые достоверные данные" заявило, что 20 февраля начнется "то, что не состоялось вчера, то есть будет вторжение".

"А побывавшая недавно в Москве Элизабет Трасс вчера, по-моему, заявила, что по ее оценке нагнетание напряженности может продолжаться месяцами. Может, до следующих холодов они планируют, я не знаю. Поэтому вопрос не к нам", - добавил глава МИД РФ.

Ранее президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с союзниками из Евросоюза и НАТО заявлял, что по данным американской разведки Россия начнет военные действия против Украины 16 февраля. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан также утверждал, что РФ начнет "вторжение" еще "во время Олимпийских игр", которые проходят в Пекине и закроются 20 февраля. Россия неоднократно заявляла, что не имеет агрессивных намерений в отношении Украины.

16 февраля Politico уточнила, что Россия может начать вторжение на Украину после 20 февраля.

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку Вооруженных Сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость-2022".

20 февраля также заканчивается Мюнхенская конференция по безопасности. Российские официальные лица не будут в ней участвовать.