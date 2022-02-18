Пескова спросили, как Путину спится на фоне событий в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на конференц-колле спросили, как спит Владимир Путин на фоне нынешнего обострения в Донбассе.

"Спокойно", - ответил Песков.

На дополнительный вопрос, как спит пресс-секретарь президента, он ответил: "Не менее спокойно". Затем, после небольшой паузы добавил: "Но чутко".

На этом же брифинге Песков сказал, что эскалация в Донбассе потенциально представляет большую опасность и в связи с этим вызывает тревогу в Кремле.

На просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о том, что информацию о ситуации в Донбассе ему предоставляют 17 разведслужб США, Песков сказал: "Да, их в США очень много различных (разведслужб). В России у президента с этим все хорошо. У нас не так много, но действуют они не менее эффективно".

На вопрос, какими источниками пользуется Путин, чтобы отслеживать ситуацию в Донбассе, Песков ответил, что их множество и они позволяют составлять "реальную картину положения дел".

Сообщения об обстрелах через разделительную линию стали часто поступать с 17 февраля с обеих сторон. 18 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил в Раде, что в начале года в Донбассе фиксировались от двух до пяти нарушений режима прекращения огня в сутки, сейчас ситуация резко изменилась. По его словам, за минувшие сутки из 60 обстрелов украинской территории 43 были совершены из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

"Наша задача укротить эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации", - сказал Резников.

В Донецке и Луганске также заявляют об участившихся обстрелах территорий самопровозглашенных республик.