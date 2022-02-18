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ЛНР вслед за ДНР объявила о массовой эвакуации в Россию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал население региона покинуть территорию и поручил руководству республики обеспечить эвакуацию людей в Россию. Незадолго до этого об этом же объявил лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении Пасечника.

Он поручил главам территорий, правоохранительным органам и чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска.

По его словам, Россия готова принять и разместить жителей ЛНР.

Пушилин в своем заявлении отметил, что эвакуация будет временной и что этот выезд в Россию сохранит жизнь и здоровье людей. Источники "Интерфакса" уточнили, что сроки пребывания эвакуированных в России не определены и что речь идет о перемещении нескольких сотен тысяч человек - женщин, детей и стариков.

Президент Владимир Путин после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сказал журналистам, что наблюдается обострение обстановки в Донбассе. Белорусский лидер отметил, что из Донбасса уже бегут люди.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не в курсе, "что сейчас творится у Пушилина", и не знает, согласована ли эвакуация из ДНР с российской стороной.

ДНР ЛНР Леонид Пасечник Донбасс Денис Пушилин Ростовская область

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