Песков не знает, согласована ли эвакуация жителей ДНР с Россией

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что в данный момент происходит в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"Я не знаю, что сейчас творится у (главы ДНР - ИФ) Пушилина", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение ДНР эвакуировать женщин, детей и пожилых людей в российскую Ростовскую область.

Он подчеркнул, что также "не обладает информацией", согласовано ли это с российской стороной. "Я не знаю, что там происходит", - сказал он.

Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жителей ДНР эвакуируют в Ростовскую область России из-за роста напряженности в регионе. В парламенте ДНР сообщили о планах эвакуировать несколько сотен тысяч человек. После этого самопровозглашенная Луганская народная республика тоже объявила о массовой эвакуации жителей в Россию.