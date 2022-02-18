В парламенте ДНР заявили о планах эвакуировать несколько сотен тысяч человек

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики рассчитывают эвакуировать в Ростовскую область России уязвимые группы населения численностью в несколько сотен тысяч человек.

"Женщины, дети, пенсионеры со всей территории республики, со всех районов", - сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте ДНР.

По его словам, Ростовская область России выразила готовность временно принять всех эвакуированных, для них уже созданы пункты размещения.

Между тем источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что пункты временного размещения в Ростовской области готовы размещать беженцев из ДНР, сколько потребуется.

"Сроки окончания не определены. Сколько потребуется, столько люди и будут находиться в пунктах размещения. Пока безопасно не станет", - подчеркнул собеседник агентства.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении к гражданам самопровозглашенной республики заявил, что с 18 февраля организован массовый вывоз населения в РФ, в первую очередь - женщин, детей и пожилых людей.

Заявление прозвучало на фоне сообщений из ДНР об обстрелах территории с украинской стороны.