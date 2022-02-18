Путин распорядился построить в Ленобласти терминал для белорусских грузов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин распорядился немедленно начать строить под Петербургом терминал для перевалки белорусских грузов, заявил на пресс-конференции после переговоров в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы конкретно обсуждали некоторые темы, особенно важные. Вот, например, вы упомянули о калийных удобрениях. Я благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он непосредственно отдал команды, так как я попросил: нам нужен порт (...) Президент отдал распоряжение, я его попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии - там дело не в деньгах, деньги на это есть - чтобы мы под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там", -сказал он.

"При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось, и мы будем грузить в течение года - полутора, не знаю сколько, эти миллионы тонн грузов", - добавил Лукашенко.

"Но если мы уйдем из Украины и Литвы, которая на 30% формировала свой бюджет за счет нашего транзита, мы уже туда не вернемся", - предупредил он.

На фоне санкций США против "Беларуськалия" по решению правительства Литвы "Литовские железные дороги" с 1 февраля расторгли договор с белорусской компанией о транзите калийных удобрений до порта Клайпеды и прекратили их перевозку. Речь шла об 11 млн тонн белорусского хлоркалия в год.

Украина с 16 февраля также ввела временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений. Ограничения касаются железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии.

Весной 2021 года на фоне западных санкций Белоруссия частично переориентировала экспорт нефтепродуктов на порты России вместо Литвы и Латвии.