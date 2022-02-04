Литовский суд принял жалобу "Беларуськалия" и отказал в обеспечительных мерах

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Литовский суд рассмотрит жалобу белорусского производителя и экспортера калийных удобрений "Беларуськалий", попавшего под санкции США и ряда европейских стран, на решение литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) о расторжении долгосрочного контракта на перевозку продукции.

Представитель Вильнюсского окружного административного суда Аудрис Кутрявичюс подтвердил агентству BNS, что в пятницу суд принял жалобу к рассмотрению, но не согласился применять временные обеспечительные меры по этой жалобе.

Белорусская компания требует отменить постановление правительства Литвы от 12 января 2022 года и решение комиссии по рассмотрению сделок стратегических компаний от 21 декабря 2021 года.

После того, как Литва перестала принимать белорусские поезда с калийными удобрениями, которые следовали в порт Клайпеды, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил: "Мы взыщем штрафы за расторжение контрактов с их стороны, уже соответствующее исковое заявление подано". Кроме того, по его словам, Минск планирует взыскать в литовском суде и упущенную выгоду.

"Беларуськалий" в конце января подал жалобу на решение правительства Литвы, которым Lietuvos gelezinkeliai было предписано расторгнуть с ним долгосрочный договор, поскольку тот не соответствует интересам национальной безопасности.

С 1 февраля транспортировка удобрений была прекращена. Минск в ответ запретил транзит по железной дороге из Литвы нефтепродуктов и удобрений.