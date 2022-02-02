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Белоруссия запретила ж/д-транзит грузов из Литвы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, сообщает пресс-служба МИД республики.

"Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

1 февраля Литва перестала пропускать поезда из Белоруссии с калием в порт Клайпеды для отгрузки.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о намерении Белоруссии принять жесткие ответные меры. "Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы", - заявил Головченко.

По его словам, Литва нарушила межправсоглашение о железнодорожном сообщении. "Мы взыщем все штрафы, которые нам полагаются за расторжение контрактов на перевозку с их стороны. Соответствующие исковые заявления поданы. Взыщем с них, в том числе, упущенную выгоду. Это большие суммы", - отметил премьер.

"За счет более длинного логистического плеча в РФ наши производители немного потеряли в маржинальности, но она будет компенсирована ростом мировых цен. Так что мы, по сути, ничего не потеряли, потеряла экономика Литвы", - утверждал белорусский премьер.

США 9 августа объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", которые вступили в действие 8 декабря 2021 года. Ожидалось, что в связи с этим прекратится поставка белорусских калийных удобрений через балтийские порты, в том числе через основной перевалочный для "Беларуськалия" порт – Клайпеду. Санкции в отношении "Беларуськалия" ввела также Великобритания, а ЕС ввел секторальные санкции на поставки части продукции калийной отрасли Белоруссии. В начале декабря в санкционный список США попала также "Белорусская калийная компания", трейдер "Беларуськалия".

Компания "Литовские железные дороги" заявила, что не может прекратить транзит с 8 декабря, поскольку "Беларуськалий" уже заплатил аванс за будущие поставки удобрений. Более того, разрыв соглашения с белорусским предприятием в одностороннем порядке грозит ж/д перевозчику штрафами на сотни миллионов евро и банкротством.

Продолжение транзита белорусских удобрений после 8 декабря вызвало скандал в Литве, в результате которого мог уйти в отставку весь кабинет министров.

Белоруссия Литва

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