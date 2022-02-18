В Великом Новгороде ждут в апреле наводнения из-за паводка

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Великого Новгорода опасается, что весенний паводок может вызвать подтопление монастыря, церкви, кладбища, медицинского центра, а также нескольких улиц в жилом секторе.

Если таяние снега будет интенсивным, возникнет риск "подтоплений территорий Центра по борьбе со СПИД, парка 30-летия Октября, церкви Иоанна Богослова, Антониева монастыря, Рождественского кладбища, Воскресенской слободы, улиц Ильменской, Кречной, Маловолховской, Никольской, Нутной, Подгорной, Посольской и Панкратова, а также Знаменского и Первомайского переулков", говорится в информации властей.

В декабре и январе в городе выпало 111 мм снега (170% нормы), февраль может добавить снега до 90-130% от нормы, подсчитали чиновники.

Уровень подъема воды в реке Волхов, вытекающей из озера Ильмень, в Великом Новгороде может достигнуть опасных отметок. Высота воды в Ильмене уже сейчас на 0,5 м превышает многолетние значения.

Вскрытие озера ожидается в средине апреля, на неделю раньше многолетней нормы. Пик весеннего половодья может прийтись на первую декаду мая.

По сведениям из мэрии, к ликвидации последствий паводка в областном центре подготовлены 69 единиц техники, трапы, мешки с песком. К работам могут привлечь около 200 человек.