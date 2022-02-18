Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - Швеция. 2:1ПодробнееФигурное катание13:30Микст. Короткая программа 1.Суй Вэницзин/Хань Цун, 2.Евгения Тарасова/Владимир Морозов, 3.Анастасия Мишина/Александр ГаллямовПодробнееФристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

В Великом Новгороде ждут в апреле наводнения из-за паводка

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Великого Новгорода опасается, что весенний паводок может вызвать подтопление монастыря, церкви, кладбища, медицинского центра, а также нескольких улиц в жилом секторе.

Если таяние снега будет интенсивным, возникнет риск "подтоплений территорий Центра по борьбе со СПИД, парка 30-летия Октября, церкви Иоанна Богослова, Антониева монастыря, Рождественского кладбища, Воскресенской слободы, улиц Ильменской, Кречной, Маловолховской, Никольской, Нутной, Подгорной, Посольской и Панкратова, а также Знаменского и Первомайского переулков", говорится в информации властей.

В декабре и январе в городе выпало 111 мм снега (170% нормы), февраль может добавить снега до 90-130% от нормы, подсчитали чиновники.

Уровень подъема воды в реке Волхов, вытекающей из озера Ильмень, в Великом Новгороде может достигнуть опасных отметок. Высота воды в Ильмене уже сейчас на 0,5 м превышает многолетние значения.

Вскрытие озера ожидается в средине апреля, на неделю раньше многолетней нормы. Пик весеннего половодья может прийтись на первую декаду мая.

По сведениям из мэрии, к ликвидации последствий паводка в областном центре подготовлены 69 единиц техники, трапы, мешки с песком. К работам могут привлечь около 200 человек.

Великий Новгород Ильмень Антониев Монастырь

Новости по теме

Новости

Госдеп счел эвакуацию людей из Донбасса отвлекающим маневром

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

Что произошло за день: пятница, 18 февраля

Ростовские таможенники готовы к росту пассажиропотока

Доллар и евро подорожали почти на 70 копеек на геополитических рисках

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

Путин потребовал выделить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса

Путин потребовал выделить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса

Суд впервые в РФ обязал исключить фонд с иностранным финансированием из иноагентов

Песков не знает, согласована ли эвакуация жителей ДНР с Россией

ЛНР вслед за ДНР объявила о массовой эвакуации в Россию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });