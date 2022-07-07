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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

"Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-К" запущен с космодрома Плесецк

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским навигационным спутником "Глонасс-К" стартовала в четверг с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили журналистам в Минобороны России.

"В четверг, 7 июля в 12:18 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета носителя был осуществлен средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

В военном ведомстве также заявили, что ракета после взлета взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

Плесецк Минобороны РФ
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