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Россияне к 2024 году смогут получать инвалидность без документов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Гражданам к 2024 году не нужно будет предоставлять документы для установления инвалидности, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Продолжит существенно меняться процедура установления инвалидности. В 2021 году начато применение заочного и обезличенного освидетельствования, результаты медико-социальной экспертизы и программа реабилитации оформляются в электронном виде. К 2024 (году) инвалидность будет устанавливаться без запроса документов от человека", - сказала Голикова

Голикова также сообщила, что для того, чтобы граждане знали о полагающейся им поддержке и о том, как ее получить, в 2021 году начато проактивное информирование по жизненным событиям. "При рождении ребенка родителя уведомляют о возможности получить детские пособия и льготы с привязкой к региону его проживания. К 2024 году более 80 млн граждан будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале Госуслуг или вообще без него", - добавила она.

Татьяна Голикова

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