В Луганске сообщили, что эвакуировали в Россию уже 34 тысячи жителей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - К 18:00 воскресенья 33 815 человек эвакуированы из самопровозглашенной Луганской народной республики в Российскую Федерацию, сообщили "Интерфаксу" в штабе территориальной обороны ЛНР.

Ранее утром в штабе сообщали о почти 29 тысячах эвакуированных в Российскую Федерацию жителях ЛНР.

В Центре общественных связей МВД ЛНР "Интерфаксу" сообщили, что жителей ЛНР не будут привлекать к ответственности за следование по эвакуационному маршруту в сторону границы с Россией во время комендантского часа. Эвакуируемым "необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность".

Комендантский час действует в ЛНР с 23:00 до 04:00.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

В Ростовской и Воронежской областях в связи с большим количеством беженцев ввели режим чрезвычайной ситуации, в Волгоградской и Рязанской областях действует режим повышенной готовности.