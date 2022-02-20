Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финляндия - Россия 2:1  Финляндия РоссияПодробнееЛыжные гонки06:00Женщины. Финал  Норвегия США ФинляндияПодробнееБобслей04:30Мужчины. Финал  Германия Германия КанадаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 423 071 985+1 353 963

В Луганске сообщили, что эвакуировали в Россию уже 34 тысячи жителей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - К 18:00 воскресенья 33 815 человек эвакуированы из самопровозглашенной Луганской народной республики в Российскую Федерацию, сообщили "Интерфаксу" в штабе территориальной обороны ЛНР.

Ранее утром в штабе сообщали о почти 29 тысячах эвакуированных в Российскую Федерацию жителях ЛНР.

В Центре общественных связей МВД ЛНР "Интерфаксу" сообщили, что жителей ЛНР не будут привлекать к ответственности за следование по эвакуационному маршруту в сторону границы с Россией во время комендантского часа. Эвакуируемым "необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность".

Комендантский час действует в ЛНР с 23:00 до 04:00.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

В Ростовской и Воронежской областях в связи с большим количеством беженцев ввели режим чрезвычайной ситуации, в Волгоградской и Рязанской областях действует режим повышенной готовности.

ЛНР

Новости

Захарова анонсировала разговор Лаврова с главой МИД Франции на 21 февраля

Путин и Макрон обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

Песков назвал провокациями заявления Запада о "датах вторжения на Украину"

Воронежская область вводит режим ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса

Белоруссия и РФ решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства

Расследованием гибели мирных жителей Донбасса займутся в России

В России за сутки были госпитализированы 10,4 тыс. пациентов с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 10,4 тыс. пациентов с коронавирусом

Более 40 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Госдума на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с ситуацией вокруг Донбасса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });