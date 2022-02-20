В Рязанской области ввели режим повышенной готовности в ожидании беженцев

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рязанская область готовится к возможному приему беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса, сообщает в воскресенье пресс-служба облправительства.

"Распоряжением губернатора Николая Любимова с 15:00 20 февраля и до особого распоряжения на территории Рязанской области вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения ЧС, связанной с предполагаемым прибытием на территорию Рязанской области граждан из Донецкой и Луганской областей Украины, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.

На внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое прошло в облправительстве в воскресенье, были утверждены места для проживания людей.

Так, пункты временного размещения будут развернуты в городах Рязань и Сасово, в поселке Солотча, в Рязанском и Спасском районах.

Профильным министерствам совместно с представителями малого и среднего бизнеса дано поручение проработать вопросы предоставления людям временных работ, жилья, поставок продовольствия и предметов первой необходимости, оказания финансовой поддержки эвакуированным.