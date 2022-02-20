Воронежская область вводит режим ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о введении в области режима чрезвычайной ситуации из-за прибытия эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, пребывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что все системы жизнеобеспечения Воронежской области работают без сбоев, а режим ЧС необходим, чтобы задействовать все ресурсы для максимально оперативного и комфортного размещения прибывших беженцев.

Ранее сообщалось, что первые беженцы - около тысячи человек из самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибыли на поезде в Воронеж в воскресенье утром. Днем ожидается второй поезд примерно такой же численностью.

Также в воскресенье возможен третий поезд, из которого около 500 человек примет Воронеж, остальные 500 человек будут направлены в Курск.

Власти Воронежской области заявили, что регион полностью готов к приему беженцев. В области развернуты 42 пункта временного приема на 4 502 места.