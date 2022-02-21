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С 21 февраля россияне смогут получить ковид-сертификат при наличии антител

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Граждане России с 21 февраля смогут получить сертификат о перенесенной коронавирусной инфекции на основании наличия антител. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Требования к уровню антител не устанавливаются. Согласно опубликованному документу, теперь в сертификате появится информация о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 либо о положительном результате теста на антитела на едином портале госуслуг. Сертификат будет формироваться в течение трех последующих календарных дней со дня подачи заявления.

Срок его действия составит шесть месяцев с даты получения результатов теста.

Коронавирус COVID-19 Минздрав РФ

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