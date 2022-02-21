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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:06Заразились
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Коронавирусом в мире заразились более 424,2 млн человек

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 424 272 806, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 886 794 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 469 134 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 935 335.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, достигло 42 838 524, а число умерших от последствий заражения вирусом - 512 109.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 218 180 человек, из них скончались 644 592.

По данным по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 757,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 871 человек, Индии - 365, Бразилии - 2 997.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.16 февраля. В Гонконге из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 пациентов стали размещать на улице за пределами больницы.14 февраля. На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом.11 февраля. Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.8 февраля. В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer.7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.
Хроника 09 января 2020 года – 21 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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