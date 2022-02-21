Коронавирусом в мире заразились более 424,2 млн человек

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 424 272 806, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 886 794 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 469 134 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 935 335.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, достигло 42 838 524, а число умерших от последствий заражения вирусом - 512 109.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 218 180 человек, из них скончались 644 592.

По данным по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 757,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 871 человек, Индии - 365, Бразилии - 2 997.