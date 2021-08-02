Суд перевел бывшего вице-президента "Евросети" Левина под домашний арест

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест начальнику службы безопасности дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion, бывшему вице-президенту "Евросети" по безопасности Борису Левину, ранее помещенному в СИЗО по делу о покушении на убийство.

Такое решение суд вынес по итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов Левина на решение Пресненского суда Москвы о продлении ареста. "Суд удовлетворил жалобу защиты и изменил меру пресечения на домашний арест до 6 августа", - говорится в заявлении адвокатов Вячеслава Дербышева и Антона Мерзликина, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

"Борис Левин не имеет отношения к организации инкриминируемого преступления и не знаком с предполагаемыми исполнителями", - настаивают защитники.

В пресс-службе Мосгорсуда, в свою очередь, уточнили, что Левину под домашним арестом будет запрещено: общаться с участниками уголовного судопроизводства - свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми и подозреваемыми, за исключением защитников и следователя; использовать средства связи и интернет, за исключением вызова медицинской помощи и иных экстренных служб, для общения с контролирующими органами и следствием, сообщая о каждом звонке в контролирующие органы.

Также ему нельзя получать и отправлять почтовые и телеграфные отправления.

Левин, а также совладельцы Merlion Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев были задержаны в 2020 году. Изначально они были заключены под стражу, однако позднее мера пресечения всем была смягчена.

По данным газеты "Коммерсантъ", следствие считает, что фигуранты заказали убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко - потерпевшего по уголовному делу. Как утверждает следствие, в ночь на 5 сентября 2015 года неизвестные, один из которых впоследствии был задержан, забросали дом предпринимателя в подмосковном Красногорске бутылками с зажигательной смесью, отчего в помещении начался пожар.

Как отмечало издание, конфликт между задержанными бизнесменами и Симоненко связан с недополученными, по мнению последнего, $4,5 млн после его выхода из руководства подразделением Merlion - Tegrus.

Защита арестованных бизнесменов настаивает, что они стали жертвами вымогательства со стороны Симоненко, в связи с чем обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить его действия и привлечь к уголовной ответственности.