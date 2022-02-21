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Выплаты по 10 тысяч рублей получил 1031 беженец из Донбасса

Эвакуированным сделали около 1500 ПЦР-тестов на COVID-19; всего в Россию прибыли больше 60 тысяч беженцев

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В России около 4000 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали заявления на открытие лицевых счетов для получения единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.

По его словам, деньги уже получили больше тысячи заявителей.

В пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева уточнили, что на 8 часов утра 21 февраля 1031 человек получил по 10 тысяч рублей, это 25,9% от принятых заявлений.

"Для ускорения оформления документов памятки и бланки заявлений на выплаты переданы на пункты пропуска на границе. Граждане, которые въехав в РФ через Ростовскую область, направились в другие регионы страны, также оформляют документы по месту своего пребывания, после чего им будут перечислены средства", - говорится в пресс-релизе.

Чуприян также отчитался о тестировании эвакуированных на коронавирус. По его словам, их тестируют в первые часы после прибытия в Россию, проведено уже около 1500 ПЦР-тестов. Пока положительные тесты оказались у менее чем двух десятков человек. "И в отношении них тут же принимаются соответствующие меры, вплоть до госпитализации, - уточнил министр.

Всего, по словам главы МЧС, за медицинской помощью пока обратились около 400 эвакуированных, в том числе 78 детей, некоторых пришлось доставить в больницы.

Чуприян также заявил, что в Россию из Донбасса прибыли уже более 61 тысячи человек.

В пресс-службе ростовского губернатора сообщили, что Василий Голубев поручил региональным ведомствам как можно скорее выяснить, представители каких профессий прибыли в область, и, по возможности, предложить им работу, особенно врачам и учителям.

"На отдельном контроле поручено держать вопросы коммунального обеспечения пунктов временного размещения граждан", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин 18 февраля направил врио главы МЧС в Ростов-на-Дону для организации приема беженцев. Он также поручил правительству выделить деньги для выплаты эвакуированным по 10 тысяч рублей. Минфин в тот же день перечислил эти средства в бюджет Ростовской области.

ДНР ЛНР Донбасс Ростовская область МЧС Александр Чуприян Василий Голубев коронавирус

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