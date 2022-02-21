Около 6 тыс. беженцев из Донбасса находятся в ПВР Ростовской области

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дети составляют почти половину из прибывших в 99 пунктов временного размещения (ПВР) Ростовской области шести тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.

"На сегодня у нас 6 тыс. человек находятся в 99 пунктах временного размещения. Почти половина их них дети, почти 3 тыс. Они обеспечены всем необходимым: проживание, питание, медобслуживание. Основная часть - это женщины с детьми", - сказал Гуськов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

Он отметил, что для работы с детьми в ПВР дополнительно выделили 153 психолога. Определены школы, в которые будут зачислены дети, часть из них уже приступила к занятиям.

"Мы уже девять поездов отправили в другие субъекты - Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую. И сегодня еще в течение дня отправим еще 15 поездов в различные субъекты РФ", - добавил Гуськов.

Помимо этого, медики протестировали около 2 тыс. беженцев на COVID-19. Всего за медицинской помощью обратились около 500 человек, из них 311 находятся на амбулаторном лечении. В стационары госпитализированы 25 человек, из них две беременные женщины и 18 детей. В COVID-госпитали направили 16 пациентов, восемь из них дети. "Тяжелых" пациентов среди госпитализированных нет.

"Обратились (за выплатами, - "ИФ") уже почти 4 тыс. человек. Заявительный характер это носит. Помощь уже получили более тысячи человек, эта работа активно продолжается в течение сегодняшнего дня. По возможности – предоставления работы, у нас такая возможность есть", - сказал первый замгубернатора Ростовской области.

Гуськов уточнил, что в регионе доступно более 55 тыс. свободных вакансий, наиболее востребованы медики, педагоги, инженеры, продавцы и водители.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. В область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Субъекту перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

По последним данным, в Ростовской области готовят для беженцев до 20 тысяч мест в оздоровительных лагерях, санаториях и так далее. Пункты временного размещения организовывают питание и медицинское обслуживание.

Сейчас рассматриваются варианты по расширению числа российских регионов, которые будут принимать беженцев.