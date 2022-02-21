Орловская область вводит режим ЧС из-за ситуации с беженцами из Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Власти Орловской области объявили о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации в связи с организацией размещения эвакуированных жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Принятое решение (о введени режима ЧС - ИФ) позволит мобилизовать имеющиеся ресурсы, оперативно выполнять задачи, связанные с размещением на территории области вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет об оперативном использовании средств резервного фонда правительства Орловской области для запуска и функционирования пунктов временного размещения, в том числе организации питания для беженцев в пунктах временного размещения.