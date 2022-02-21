Володин и Матвиенко попросили Путина признать республики Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложили президенту России Владимиру Путину поддержать предложение о признании самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

"Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной Думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики", - заявил Володин в понедельник на заседании Совета безопасности РФ.

Володин сообщил, что количество подавших заявления на гражданство РФ в ЛНР и ДНР - 1 млн 200 тыс. человек, около 800 тыс. человек получили российское гражданство.

"Поэтому здесь речь идет о защите в первую очередь граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И более того, даже несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все ранее взятые на себя обязательства", - заявил Володин.

Матвиенко также призвала президента РФ Владимира принять решение по Донецкой и Луганской народным республикам.

"Надо, в конце концов, принимать решение. Было достаточно терпения, достаточно аргументов заставить Украину выполнить минские соглашения, пойти мирным демократическим путем. Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", - сказала Матвиенко на заседании Совета РФ в пятницу.

По ее мнению, "у России просто уже моральный долг".

"Не могу смотреть эти кадры, думаю, бедные женщины старушки, которые плачут, дети учатся в подвалах в школе. Все мировое сообщество смотрит на это, прикрывая глаза. Невозможно после этого говорить о ценностях европейских. Это античеловечно, антиморально, дальше с этим мириться нельзя, надо принимать решение", - сказала Матвиенко.

"Если признание Донецкой и Луганской республик разрешит эту проблему, это очевидно, значит мы должны пойти на этот шаг. Конечно, угрозы санкциями - больно, неприятно. Время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение", - призвала она.

Ранее лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал президента России Владимира Путина признать независимость ДНР. С таким же обращением выступил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.