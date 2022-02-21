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Лидеры ЛНР и ДНР призвали Путина признать независимость этих республик

Они также попросили о заключении договоров о дружбе и сотрудничестве, в том числе в сфере обороны

Лидеры ЛНР и ДНР призвали Путина признать независимость этих республик
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин
Фото: Николай Тришин/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал президента России Владимира Путина признать независимость ДНР.

С таким же обращением выступил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"С целью определения международной правосубъектности и, как следствие, возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда от имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое демократическое правовое и социальное государство", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели жителей республики (...) прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики", - заявил Пасечник также в эфире "России-24".

Пушилин и Пасечник также попросили российское руководство рассмотреть возможность заключить с их регионами договоры о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в оборонной сфере.

17 февраля в Донецке и Луганске стали заявлять об обострении обстановки в регионе и активизации обстрелов. 18 февраля Пушилин и Пасечник объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию, а затем - о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Еще в январе группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму проект обращения палаты к Путину с призывом признать самопровозглашеные республики Донбасса. В Кремле и на Смоленской площади сначала указывали, что это признание противоречит Минским соглашениям.

14 февраля депутаты-единороссы внесли в Думу инициативу передать проект обращения о признании ЛНР и ДНР в МИД для дальнейшего обсуждения. Однако 15 февраля Госдума поддержала инициативу коммунистов и приняла обращение к президенту, которое незамедлительно было передано в его администрацию. В Кремле заявили, что остаются привержены Минским соглашениям, но учитывают, что депутаты выражают чаяния избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса.

Обострение ситуации в Донбассе

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В пятницу, 18 февраля, руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию из соображений безопасности19 февраля в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 летНесколько тысяч добровольцев пришли в пункты сбора в ДНРДНР и ЛНР сообщают об интенсивных обстрелах со стороны украинских военных. На фото: поврежденный в результате взрыва автомобиль в центре Донецка.В ночь 19 февраля в черте Луганска был взорван газопровод. Второй взрыв произошел в Каменнобродском районе Луганска. Гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько назвала причиной взрывов диверсии.21 февраля глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 летВ Донецке для эвакуации людей привлекли муниципальный транспортДля эвакуации граждан со станции города Иловайска отправляются пассажирские составыБеженцев принимает Ростовская область, часть из них переправляют в другие регионы, включая Воронежскую областьСпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дниВ ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики за суткиЖителей Донецка и ближайших к нему городов призывают не выходить из домов
В пятницу, 18 февраля, руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию из соображений безопасности
Денис Пушилин ДНР ЛНР Леонид Пасечник Украина Донбасс Владимир Путин

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