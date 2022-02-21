Лидеры ЛНР и ДНР призвали Путина признать независимость этих республик

Они также попросили о заключении договоров о дружбе и сотрудничестве, в том числе в сфере обороны

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин Фото: Николай Тришин/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал президента России Владимира Путина признать независимость ДНР.

С таким же обращением выступил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"С целью определения международной правосубъектности и, как следствие, возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда от имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое демократическое правовое и социальное государство", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели жителей республики (...) прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики", - заявил Пасечник также в эфире "России-24".

Пушилин и Пасечник также попросили российское руководство рассмотреть возможность заключить с их регионами договоры о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в оборонной сфере.

17 февраля в Донецке и Луганске стали заявлять об обострении обстановки в регионе и активизации обстрелов. 18 февраля Пушилин и Пасечник объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию, а затем - о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Еще в январе группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму проект обращения палаты к Путину с призывом признать самопровозглашеные республики Донбасса. В Кремле и на Смоленской площади сначала указывали, что это признание противоречит Минским соглашениям.

14 февраля депутаты-единороссы внесли в Думу инициативу передать проект обращения о признании ЛНР и ДНР в МИД для дальнейшего обсуждения. Однако 15 февраля Госдума поддержала инициативу коммунистов и приняла обращение к президенту, которое незамедлительно было передано в его администрацию. В Кремле заявили, что остаются привержены Минским соглашениям, но учитывают, что депутаты выражают чаяния избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса.