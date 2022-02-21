Медведев заявил, что России останется признать ЛНР и ДНР, если ситуация не улучшится

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В случае дальнейшего ухудшения ситуации в Донбассе России не останется ничего, кроме как признать независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с Совбезом.

"По тем признакам, которые мы сейчас видим, ситуация, по всей вероятности, улучшаться не будет", - продолжил Медведев.

Он отметил, что на территории ДНР и ЛНР в настоящее время проживают около 800 тыс. россиян.

"Это граждане нашей страны. Всем очевидно, что, например, при возникновении разных проблем вокруг американских граждан, когда одного где-нибудь захватят, то американцы проводят спецоперации. Поэтому, как мне представляется, мы этот факт как члены Совета безопасности игнорировать не можем", - сказал он в связи с этим.

Подавляющее число граждан РФ поддержали бы признание ДНР и ЛНР, добавил Медведев. "Мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующие настроения (по вопросу признания ДНР и ЛНР - ИФ) выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живем в одном доме, а все это связано с большими процессами, и с военной компонентой", - сказал он на совещании президента с Совбезом.

"Насколько я знаю, подавляющее большинство граждан нашей страны такой шаг поддержали бы", - добавил Медведев.